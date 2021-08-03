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اللجنة الإشرافية لدور الضيافة بـ(البر) تبحث احتياجات الأيتام

منذ 9 ساعات
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اللجنة الإشرافية لدور الضيافة بـ(البر) تبحث احتياجات الأيتام

عبد القادر رضوان (صدى):
عقدت اللجنة الإشرافية لدور الضيافة والرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية البر بجدة اجتماعها الدوري لبحث احتياجات الأيتام من الأبناء والفتيات.

وقال المهندس سمير أحمد القرشي عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة، إن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور منها: مشروع وقف البر الأول لسكن اليتيم الذي طرحته الجمعية مؤخراً، والخطة المستقبلية الموضوعة للفتيات ممن تجاوزن 25 عاماً، إضافة الى الوقوف على احتياجات الفتيات والأبناء ممن هم داخل الدور أو المستقلين منهم ممن يستفيدون من برنامج الرعاية اللاحقة الذي تقدمه الجمعية لهم.

يُذكر أن الجمعية طرحت مؤخراً مشروع (وقف البر الأول لسكن اليتيم) الذي سيتم من خلاله شراء 10 وحدات سكنية وقفية مخصصة لليتيمات، تبدأ أسعار وحداتها من 300 ألف ريال للوحدة، وتضم كل وحدة 3 غرف تستوعب 3 يتيمات، بطاقة استيعابية 30 يتيمة لكامل المشروع.

وتتم المشاركة في دعم المشروع عن طريق الأسهم وهي:

سهم البركة بقيمة 1000 ريال

سهم الخير بقيمة 5000 ريال

سهم العطاء بقيمة 10 آلاف ريال

سهم البر للتكفل بكامل قيمة الوحدة السكنية.

وسيتم تسجيل الوقف باسم المتبرع في حال تكفَّل بكامل قيمة الوحدة السكنية وتبقى الملكية باسم الجمعية.

ويأتي هذا المشروع في إطار المشاريع الدائمة التي تطرحها الجمعية لدعم برامجها ونشاطاتها بغرض تحقيق الاستدامة فيها وتنمية أوقافها في إطار خططها الاستراتيجية ومستهدفاتها المستمدة من رؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

اتي هلالي
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سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

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