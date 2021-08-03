نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمعية إحسان للإسكان بتبوك تعقد إجتماعها

منذ 10 ساعات
1504
جمعية إحسان للإسكان بتبوك تعقد إجتماعها

محمود البلوي (صدى):
عُقد مساء ٲمس الاثنين 23 / 12 / 1442هـ، اجتماع الجمعية العمومية العادي ، لجمعية إحسان للإسكان بمنطقة تبوك، وذلك في مقر الجمعية، بحضور عدد 8 أعضاء حضورياً، وعدد 5 أعضاء عن بعد، وعضو واحد بالتوكيل، من أصل 20 عضواً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع، مناقشة واعتماد التقرير المالي لعام 2020 م، واعتماد تكوين اللجان المتخصصة، وكان ذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الاستاذ ياسر القحطاني.

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن مرزوق البلوي، بالشكر لممثل مركز التنمية الاجتماعية، والأعضاء على حضورهم، وتفاعلهم خلال الاجتماع.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اتي هلالي
النصر يكفيه الداعم الخفي برتبة مستشار
سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

أخر الأخبار

خبيرة تغذية: تناول الطعام قبل النوم يساعد على حرق الدهون
خبيرة تغذية: تناول الطعام قبل النوم يساعد على حرق الدهون
منذ 24 دقيقة 1504
شركات العمرة تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات بملياري ريال
شركات العمرة تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات بملياري ريال
منذ 34 دقيقة 1676
بالفيديو.. مواطن يوثق بناء قبر بتصميم غريب في الدوادمي
بالفيديو.. مواطن يوثق بناء قبر بتصميم غريب في الدوادمي
منذ 54 دقيقة 11145
الطابور الصباحي في إحدى مدارس نجران قبل 40 عام
الطابور الصباحي في إحدى مدارس نجران قبل 40 عام
منذ 59 دقيقة 1037
"الغذاء والدواء" تسعى لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية
"الغذاء والدواء" تسعى لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية
منذ ساعة 1593
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1744
بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن بعض علامات الشيب في شعرها
بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن بعض علامات الشيب في شعرها
منذ ساعة 965
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء المقبل رأس السنة الهجرية
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء المقبل رأس السنة الهجرية
منذ ساعة 1597
"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
منذ ساعة 1518
بالفيديو.. مواطن يعيد محفظة عثر عليها وبداخلها نقود وجوالات إلى صاحبها
بالفيديو.. مواطن يعيد محفظة عثر عليها وبداخلها نقود وجوالات إلى صاحبها
منذ ساعة 11889