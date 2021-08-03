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"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

منذ ساعة
1518
"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.849.230) ريال، وذلك لعدد (130) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (327.364.050) ريال لعدد (1007) مزارع وبكمية (253.217) طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (413.053) طن لعدد (1694) مزارع، وتحث المؤسسة المزارعين على أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المملكة
المؤسسة العامة للحبوب
القمح
محصولي

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أحدث التعليقات

اتي هلالي
النصر يكفيه الداعم الخفي برتبة مستشار
سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

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