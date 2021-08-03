بالفيديو.. هبة الدري تكشف عن بعض علامات الشيب في شعرها

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، مع زوجها نواف العلي، مستعرضة بعض علامات الشيب في شعرها.
وأكدت هبة الدري، خلال مقطع فيديو نشرته، أن الشيب من مظاهر الوقار، كما طرحت هذا السؤال على زوجها الفنان نواف العلي الذي وافقها الرأي وأكد على ذلك.
وقالت هبة الدري: "يقولون الشيب وقار صح يا نواف"، فيما علق المتابعين أن علامات الشيب طبيعية لدى أي إنسان، وأن فكرة انتقاد أي فنان بسبب ظهور علامات الشيب عليه ليست منطقية، بينما كتبت "الدري" على الفيديو ساخرة: "أصلا عادي الشيب اللي عندي لونه سيلفر".