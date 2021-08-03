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خامنئي ينصّب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

منذ 31 دقيقة
1604
خامنئي ينصّب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

طهران (صدى):
انطلقت صباح اليوم مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وينصّب إبراهيم رئيسي رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية، وسيخلف رئيسي حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013).

ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالباتٍ أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.

 

إيران
خامنئي
إبراهيم رئيسي

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
سبحان الله. كل شي عنده بمقدار.
رااايق
ههههههههههههههههه أنتي تبغين تاخذين زماااانك وزمااان غيرك **؟!!! ترى عمليات التجميل والشد والمط والتمغط * يغير بالشكل بس ** ويبقى العمر بالخمسينات أو الستينات...
ابو خالد
شعب غريب يفتحون لعيالهم منصة شاهد بأشتراك ورسوم ويقولك ابني تأثر برشاش
ابو محمد 😎 ✍️
موقف صعب .. زين ماتوقف نبض قلبه ..
قرم
حركااات يالنمبر غيني اللي تسوقها يا هوووه. ههههههههههههههههه

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