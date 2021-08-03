خامنئي ينصّب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

طهران (صدى):
انطلقت صباح اليوم مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.
وينصّب إبراهيم رئيسي رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية، وسيخلف رئيسي حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013).
ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالباتٍ أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.