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بالفيديو.. مواطن يعيد محفظة عثر عليها وبداخلها نقود وجوالات إلى صاحبها

منذ 21 دقيقة
1462
بالفيديو.. مواطن يعيد محفظة عثر عليها وبداخلها نقود وجوالات إلى صاحبها

الرياض (صدى):
عثر مواطن شاب على محفظة تعود إلى مقيم في المملكة وبداخلها مبلغ خمسة آلاف ريال ومقتنياته الشخصية وعدد من الجوالات.

ووثق الشاب مقطع فيديو وهو يبحث في المحفظة لمعرفة ما بداخلها، ثم قام بتسليمها إلى الشرطة؛ حيث فوجئ بعدها باتصال من صاحبها الذي اتفق معه على مكان محدد ليستلمها منه.

واستقبل المقيم أمانة الشاب بسعادة بالغة؛ حيث أخذ يوجه له عبارات الشكر وطلب منه أن يأخذ ما يريد من أموال في المحفظة، نظير إعادتها إليه، إلا أن الشاب رفض مؤكدًا له على أمانة جميع أبناء المملكة لأن ديننا يأمرنا بذلك.

 

مواطن
جوالات
محفظة
مقتنيات شخصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
سبحان الله. كل شي عنده بمقدار.
رااايق
ههههههههههههههههه أنتي تبغين تاخذين زماااانك وزمااان غيرك **؟!!! ترى عمليات التجميل والشد والمط والتمغط * يغير بالشكل بس ** ويبقى العمر بالخمسينات أو الستينات...
ابو خالد
شعب غريب يفتحون لعيالهم منصة شاهد بأشتراك ورسوم ويقولك ابني تأثر برشاش
ابو محمد 😎 ✍️
موقف صعب .. زين ماتوقف نبض قلبه ..
قرم
حركااات يالنمبر غيني اللي تسوقها يا هوووه. ههههههههههههههههه

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