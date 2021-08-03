"الصحة": تمديد التقديم لوظائف الأطباء وأخصائي التمريض طوال العام الجاري

فاطمة المالكي (صدى):
قررت وزارة الصحة تمديد التقديم لفئات وظائف الأطباء: طبيب مقيم (طب عام)، ونائب، وطبيب استشاري (جميع التخصصات)، وفئة أخصائي التمريض، طوال العام الجاري 2021م.
وقالت الصحة أن التقديم لهذه الوظائف سيكون متاحًا ابتداءً من 2021 /08 /01م، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة.
وأضافت أن الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف هي وثيقة التخرج، موضحا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، ومعادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، وذلك للحاصلين على المؤهلات الخارجية، وشهادة الامتياز، و بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.