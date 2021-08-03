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أضرار استخدام المياه في تنظيف زجاج السيارة

منذ ساعة
1572
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أضرار استخدام المياه في تنظيف زجاج السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء السيارات أن السائل الخاص للمساحات، ينظف الزجاج الأمامي بشكل كامل كي يعطي رؤية واضحة للسائق، كما أنه يحافظ على مظهر السيارة دون أن يجرح الزجاج.

وقال الخبراء يعد استخدام المياه العادية خيار سيء للإستخدام في خزان مساحات السيارات، حيث أن هذه المياه تكون مليئة بالأملاح والكلس التي ينتج عنها بمرور الوقت انسداد منافذ رش المياه في مرشات المساحات على غطاء المحرك.

وأكد الخبراء على أن المياه العادية تتسبب في ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الإنتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، وهو ما يؤدي على المدى الطويل في تلف الطلاء، بالإضافة إلى عدم تنظيف المياه للزجاج بشكل كامل.

ونصح الخبراء باستخدام السوائل المخصصة لمساحات السيارات لتقديم أفضل نتيجة تنظيف ممكنة للزجاج الأمامي دون ترك أي أثر خلفها.

المياه
أضرار
زجاج السيارة
مرشات المساحات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131554
منذ 14 دقيقة
تماام ..

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أحدث التعليقات

قرم
سبحان الله. كل شي عنده بمقدار.
رااايق
ههههههههههههههههه أنتي تبغين تاخذين زماااانك وزمااان غيرك **؟!!! ترى عمليات التجميل والشد والمط والتمغط * يغير بالشكل بس ** ويبقى العمر بالخمسينات أو الستينات...
ابو خالد
شعب غريب يفتحون لعيالهم منصة شاهد بأشتراك ورسوم ويقولك ابني تأثر برشاش
ابو محمد 😎 ✍️
موقف صعب .. زين ماتوقف نبض قلبه ..
قرم
حركااات يالنمبر غيني اللي تسوقها يا هوووه. ههههههههههههههههه

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