أضرار استخدام المياه في تنظيف زجاج السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء السيارات أن السائل الخاص للمساحات، ينظف الزجاج الأمامي بشكل كامل كي يعطي رؤية واضحة للسائق، كما أنه يحافظ على مظهر السيارة دون أن يجرح الزجاج.
وقال الخبراء يعد استخدام المياه العادية خيار سيء للإستخدام في خزان مساحات السيارات، حيث أن هذه المياه تكون مليئة بالأملاح والكلس التي ينتج عنها بمرور الوقت انسداد منافذ رش المياه في مرشات المساحات على غطاء المحرك.
وأكد الخبراء على أن المياه العادية تتسبب في ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الإنتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، وهو ما يؤدي على المدى الطويل في تلف الطلاء، بالإضافة إلى عدم تنظيف المياه للزجاج بشكل كامل.
ونصح الخبراء باستخدام السوائل المخصصة لمساحات السيارات لتقديم أفضل نتيجة تنظيف ممكنة للزجاج الأمامي دون ترك أي أثر خلفها.