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"الحج والعمرة" توضح مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية لأداء العمرة

منذ ساعة
1622
"الحج والعمرة" توضح مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية لأداء العمرة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية من التسجيل لأداء العمرة.

‏وتفاعلت الوزارة، مع استفسار أحد المستفيدين عبر "تويتر" والذي تساءل: "هل يمكننا أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة العربية السعودية؟".

وأكدت الوزارة، في ردها، أنه ‏‎يمكن التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمتعمر خارجي والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا الى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوم)، لافتة إلى أنه لابد من التواجد داخل المملكة للتسجل بتطبيق اعتمرنا.

 

 

الحج والعمرة
التأشيرة السياحية
توكلنا
اعتمرنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
سبحان الله. كل شي عنده بمقدار.
رااايق
ههههههههههههههههه أنتي تبغين تاخذين زماااانك وزمااان غيرك **؟!!! ترى عمليات التجميل والشد والمط والتمغط * يغير بالشكل بس ** ويبقى العمر بالخمسينات أو الستينات...
ابو خالد
شعب غريب يفتحون لعيالهم منصة شاهد بأشتراك ورسوم ويقولك ابني تأثر برشاش
ابو محمد 😎 ✍️
موقف صعب .. زين ماتوقف نبض قلبه ..
قرم
حركااات يالنمبر غيني اللي تسوقها يا هوووه. ههههههههههههههههه

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