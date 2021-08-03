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بالفيديو.. " شمس الكويتية " ترد على متابعة وصفتها بـ "العجوز"

منذ ساعة
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بالفيديو.. " شمس الكويتية " ترد على متابعة وصفتها بـ "العجوز"

خالد الظفيري (صدى):
ردت الممثلة “شمس الكويتية”، اليوم الثلاثاء على إحدى متابعاتها بعدما وصفتها بـ”العجوز”.

وقالت “شمس الكويتية” خلال مقطع فيديو لها: “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.

وأضافت: “وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها”.

وتابعت“شمس الكويتية”: “عيوني أوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول”.

شمس
عجوز
الفضاء
شمس الكويتية

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 278
منذ 45 دقيقة
اييه عجوز ..
وهرمه بعد مو عجوز وبس.
الله يخلي عمليات التجميل.
وشوفي صورك اول ما طلعتي كيف كان شكلك!
عجيب ليه تزعل من الحقيقه.
العمر يمشي ما يرجع لورا!!!
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 613
منذ 4 دقائق
الحريم مصدقين الخاص والزواج الموضوع كله معروف والمشكلة يآخذو بنفسهم مقلب وانها مرغوبه يابنات طيرو بس

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الحريم مصدقين الخاص والزواج الموضوع كله معروف والمشكلة يآخذو بنفسهم مقلب وانها مرغوبه يابنات طيرو بس
قرم
سبحان الله العظيم!! كذا تشكرين ربك!!!
الدسك 22
الله رحم الملك فهد رحمة واسعة ويوفق الملك سلمان العادل الله يحفظه ويعطه الصحة والعافية
قرم
وش هالكرمبو!! كرمبو!!!فيه اول مره اسمع فيه!
الدسك 22
الله رحم الملك فهد رحمة واسعة ويوفق الملك سلمان العادل الله يحفظه ويعطه الصحة والعافية

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