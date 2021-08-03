بالفيديو.. " شمس الكويتية " ترد على متابعة وصفتها بـ "العجوز"

خالد الظفيري (صدى):
ردت الممثلة “شمس الكويتية”، اليوم الثلاثاء على إحدى متابعاتها بعدما وصفتها بـ”العجوز”.
وقالت “شمس الكويتية” خلال مقطع فيديو لها: “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.
وأضافت: “وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها”.
وتابعت“شمس الكويتية”: “عيوني أوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول”.