فوائد سحرية لبذور الشيا أبرزها إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
توصف بذور الشيا بأنها نوع من البذور الإسبانية، ظهرت لأول مرة في المكسيك، ويوجد مسميات عديدة لها حيث يطلق عليها اسم القصعين الإسباني، والمريمية الإسبانية أو القصعين الكولومبي.
وتمتلك بذور الشيا تاريخا كبيرا في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، مثل حضارات المايا والأزتيك، وكانت تستخدم في علاج الكثير من الأمراض بتلك الحضارات، ومن أهم فوائد بذور الشيا على صحة الأنسان:
1. مصدر رئيسي للعناصر الغذائية
تعد بذور الشيا مصدرا رئيسيا لعدد كبير من العناصر الغذائية الرئيسية، التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي من أبرزها أحماض أوميغا 3 والكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى احتوائه على قدر هائل من مضادات الأكسدة والكالسيوم والمعادن.
2. تساعد على إنقاص الوزن
تساعد علي إنقاص الوزن وتعتبر وسيلة مثالية وعدم الحصول على الكثير من الدهون، بسبب احتوائه على قدر كاف من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد على زيادة الشعور بالشبع والسيطرة على الجوع.
3. الوقاية من الإصابة بالسكري
أوضحت دراسات علمية حديثة أن تناول بذور الشيا بانتظام، تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، كما أنه أيضا مثاليا بالنسبة لمرض السكري، حيث أنه لا يساعد على ارتفاع نسب السكر في الدم لديهم بصورة سريعة.
4. مصدر للطاقة للرياضيين
بسبب احتواء بذور الشيا على نسب مرتفعة من أحماض "أوميغا 3"، فإنه يكون مصدرا رئيسيا للطاقة بالنسبة للرياضيين ومن يمارسون الأعمال الشاقة التي تستمر لأكثر من 90 دقيقة كاملة، ويساعد على أدائهم أعمالهم بكفاءة مذهلة. بذور الشيا تساعد علي تخفيف التوتر والإجهاد.
5. مثالية لمرضى ضغط الدم
تساعد عمليات الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا على ضبط ضغط الدم لدى الكثير من الناس، خاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على منع تدهور حالاتهم الصحية.
6. علاج للمصابين بـ"متلازمة الأيض"
يعرف مرض "متلازمة الأيض"، الذي يعاني الشخص من خلال بسوء في عمليات الهضم، وعدم حصوله على المواد الغذائية المفيدة من الطعام، ولذلك يكون استهلاك بذور الشيا لهم أمرا مثاليا لعلاج تلك الحالات.
7. تمنع هشاشة العظام
تحتوي بذور الشيا على نسب مرتفعة من الكالسيوم والفسفور والزنك، وكلها عناصر غذائية تساعد بصورة كبيرة على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بتقدم العمر، خاصة لدى النساء.
8. تحسين الإدراك ورفع المناعة
ينصح الأطباء بإدخال بذور الشيا في الوجبات اليومية لدى الأطفال، لأنه يساعد على نمو أجسامهم وتحسين عمليات إدراكهم، لأنه تحسن من امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن اللازمة، وترفع من قوة الجهاز المناعي لديهم، وتقلل من إصابتهم بالأمراض.
9. تحسين صحة القلب
تحتوي بذور الشيا على قدر كبير من الألياف، التي تمكن جسم الإنسان من التخلص بسهولة من الدهون الزائدة، وهو ما يمنع من ترسبها على الأوعية الدموية، وبالتالي يمنع تكون الجلطات الدموية داخل الأوعية الدموي ويقلص من إمكانية التعرض للسكتات القلبية أو الجلطات القلبية.
كما ان الإكثار منها أو تناولها بطريقة خاطئة يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للإنسان، وجاءت أبرز أضرار بذور الشيا على النحو التالي
1. حساسية
ينصح الأطباء كل من يعاني من حساسية بذور الشيا أو كافة الحبوب المشابهة لها مثل بذور السمسم أو الخردل، بالتوقف عن تناولها فورا.
2. سيولة الدم
ينصح أطباء القلب كافة المرضى الذين يتناولوا أدوية لضغط الدم أو لسيولة الدم، بالتوقف عن تناول بذور الشيا، بسبب تأثيراته المباشرة على سيولة الدم
3. سرطان البروستاتا
تحتوي بذور الشيا على حمض ألفا اللينولينيك، وكشفت بعد الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة جدا من ذلك الحمض يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لذلك يجب أن تكون الكمية التي يتناولها الذكور بشكل خاص معتدلة من بذور الشيا.
4. الأطفال
يوجه أطباء الأطفال دوما، بعدم تناول الأطفال الأصغر سنا بذور الشيا بصورة مباشرة من دون أن تدخل في أي وجبات أخرى، لأنهم قد يواجهون مشكلة في البلع قد تصل إلى حد الاختناق.