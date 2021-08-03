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استقرار أسعار النفط بعد خسائر حادة

منذ 20 دقيقة
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استقرار أسعار النفط بعد خسائر حادة

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر حادة ليستقر خام برنت قرب 73 دولارًا للبرميل مع فحص المستثمرين للمخاطر التي يمثلها انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% فوق 71 دولاراً للبرميل بعد تراجعه أمس الاثنين بـ 3.6%، وهي أكبر خسارة في أسبوعين.

ودفع متغير دلتا شديد العدوى الحكومات إلى إعادة فرض القيود أو تمديدها، ويتتبع المستثمرون ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة في الصين، أكبر سوق للخام في العالم، حيث نصحت الحكومة هذا الأسبوع سكان العاصمة بكين بعدم مغادرة المدينة.

 

 

أسعار النفط
فيروس كورونا
الطلب العالمي
متغير دلتا
خسائر حادة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131550
منذ 7 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
شبح
د محمد بخش ماشاءالله وش سالفتك تعليقاتك ترفع الضغط تجيب الأمراض الناس ترد مباشرة وفي صميم الموضوع والحدث أنت تعليقاتك مستفزة مالها علاقة بطرحك...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويييل ,,

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