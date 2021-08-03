استقرار أسعار النفط بعد خسائر حادة

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر حادة ليستقر خام برنت قرب 73 دولارًا للبرميل مع فحص المستثمرين للمخاطر التي يمثلها انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا على الطلب العالمي.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% فوق 71 دولاراً للبرميل بعد تراجعه أمس الاثنين بـ 3.6%، وهي أكبر خسارة في أسبوعين.
ودفع متغير دلتا شديد العدوى الحكومات إلى إعادة فرض القيود أو تمديدها، ويتتبع المستثمرون ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة في الصين، أكبر سوق للخام في العالم، حيث نصحت الحكومة هذا الأسبوع سكان العاصمة بكين بعدم مغادرة المدينة.