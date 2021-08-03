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سقي المزارع في محافظة الاحساء في السبعينيات الميلادية
منذ 40 دقيقة
247
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131550
منذ 26 دقيقة
ممتاز جداً ..
.. على قولة القايل // انا فلاح قدير ازرع الحب الكثير ..
.. والثاني قال // ثوبي غدا شلايح من كدّي باالفلايح ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
شبح
د محمد بخش ماشاءالله وش سالفتك تعليقاتك ترفع الضغط تجيب الأمراض الناس ترد مباشرة وفي صميم الموضوع والحدث أنت تعليقاتك مستفزة مالها علاقة بطرحك...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويييل ,,
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