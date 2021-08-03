نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سلوكيات تساعد في حل مشكلة الصلع منها "ترك التدخين"

منذ ساعة
302
سلوكيات تساعد في حل مشكلة الصلع منها "ترك التدخين"

متابعة أميرة خالد (صدى):
يعاني كثير من الرجال والنساء أيضا من مشكلة الصلع، وفي هذا السياق كشف موقع "أونلي ماي هيلث" عدداً من المواد الطبيعية المفيدة والتي تساعد في علاج الصلع.

ونصح خبراء بتجنب التدخين كحل لمشكلة الصلع، إذ يؤدي التدخين إلى تلف الشعر لأنه قد يزعج الدورة الدموية، ويمكن أن يكون ضارا بنمو الشعر وصحته.

كما أثبتت الدراسات أن "التوتر" أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الحالات الصحية، وأن الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تساقط الشعر بسبب تعرضهم للكثير من التوتر، وبالتالي، يجب ممارسة التأمل أو الرياضة أو الانغماس في هوايات وأنشطة أخرى لتقليل التوتر والتعامل مع الصلع النمطي.

ويحتاج الجسم إلى نظام غذائي غني بالبروتين لينمو شعر جديد، ويمكن تضمين أطعمة مثل البيض واللحوم والحليب والزبادي إلى النظام الغذائي اليومي.

وينصح أيضا باستخدام بودرة الحناء لإعادة نمو وصحة الشعر، كما أنها تعد بلسم طبيعي للشعر يساعد في تقويته.

التدخين
الصلع
علاج الصلع

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
شبح
د محمد بخش ماشاءالله وش سالفتك تعليقاتك ترفع الضغط تجيب الأمراض الناس ترد مباشرة وفي صميم الموضوع والحدث أنت تعليقاتك مستفزة مالها علاقة بطرحك...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويييل ,,

أخر الأخبار

مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 14 دقيقة 1347
استقرار أسعار النفط بعد خسائر حادة
استقرار أسعار النفط بعد خسائر حادة
منذ 19 دقيقة 1466
السيطرة على حريق في حي أم الشعال بالرياض
السيطرة على حريق في حي أم الشعال بالرياض
منذ 29 دقيقة 1534
سقي المزارع في محافظة الاحساء في السبعينيات الميلادية
سقي المزارع في محافظة الاحساء في السبعينيات الميلادية
منذ 40 دقيقة 242
أحلام تبتعد عن الساحة الفنية
أحلام تبتعد عن الساحة الفنية
منذ 47 دقيقة 833
سلوكيات تساعد في حل مشكلة الصلع منها "ترك التدخين"
سلوكيات تساعد في حل مشكلة الصلع منها "ترك التدخين"
منذ ساعة 302
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1228
فتاة تحضر زفاف حبيبها السابق وتقنعه بأن تصبح الزوجة الثانية!
فتاة تحضر زفاف حبيبها السابق وتقنعه بأن تصبح الزوجة الثانية!
منذ ساعة 876
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ ساعتين 1323
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعتين 1389