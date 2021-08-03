سلوكيات تساعد في حل مشكلة الصلع منها "ترك التدخين"

متابعة أميرة خالد (صدى):
يعاني كثير من الرجال والنساء أيضا من مشكلة الصلع، وفي هذا السياق كشف موقع "أونلي ماي هيلث" عدداً من المواد الطبيعية المفيدة والتي تساعد في علاج الصلع.
ونصح خبراء بتجنب التدخين كحل لمشكلة الصلع، إذ يؤدي التدخين إلى تلف الشعر لأنه قد يزعج الدورة الدموية، ويمكن أن يكون ضارا بنمو الشعر وصحته.
كما أثبتت الدراسات أن "التوتر" أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الحالات الصحية، وأن الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تساقط الشعر بسبب تعرضهم للكثير من التوتر، وبالتالي، يجب ممارسة التأمل أو الرياضة أو الانغماس في هوايات وأنشطة أخرى لتقليل التوتر والتعامل مع الصلع النمطي.
ويحتاج الجسم إلى نظام غذائي غني بالبروتين لينمو شعر جديد، ويمكن تضمين أطعمة مثل البيض واللحوم والحليب والزبادي إلى النظام الغذائي اليومي.
وينصح أيضا باستخدام بودرة الحناء لإعادة نمو وصحة الشعر، كما أنها تعد بلسم طبيعي للشعر يساعد في تقويته.