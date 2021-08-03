أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45372، العملة مقابل الريال الواحد 0.22454
- الدولار: 3.75122، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67171
- دينار أردني: 5.29092، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.48743 مقابل الريال الواحد 0.08008
- دينار بحريني: 9.95051، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062
-الدرهم المغربي: 0.42067مقابل الريال الواحد 2.37959
- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18691