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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1228
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45372، العملة مقابل الريال الواحد 0.22454

- الدولار: 3.75122، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67171

- دينار أردني: 5.29092، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.48743 مقابل الريال الواحد 0.08008

- دينار بحريني: 9.95051، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062

-الدرهم المغربي: 0.42067مقابل الريال الواحد 2.37959

- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18691

المملكة
الدولار
الريال
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
شبح
د محمد بخش ماشاءالله وش سالفتك تعليقاتك ترفع الضغط تجيب الأمراض الناس ترد مباشرة وفي صميم الموضوع والحدث أنت تعليقاتك مستفزة مالها علاقة بطرحك...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويييل ,,

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