نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ 41 دقيقة
1216
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية الى شمالية غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو نيرسيان
هذا يدل على وعي الموظف والمسؤول
ماجد
الله يلعن أصحاب المسلسل ماوراكم الا الشر ياسرابيت لاكن ستندمون
ابومنصور الرياض
قمر على قمر سامي والشيخ تركي والله الذي لااله الاهو نحبكم في الله
ابو وليد
يا اخ عبد الكريم -- بس هم اخذو الخرقه الحالميه وصار اسمهم ابو خرقه الحالمي -- هذي البطوله اللي مستحيل اي نادي يقدر يجيبها...
عبدالله
تقليد أعمى

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ 35 دقيقة 1188
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 41 دقيقة 1216
فيفي عبده بإطلالة جريئة: "فرحانة إن ربنا شفاني"
فيفي عبده بإطلالة جريئة: "فرحانة إن ربنا شفاني"
منذ 57 دقيقة 644
وعكة صحية تٌفقد بيومي فؤاد الوعي لمدة 48 ساعة
وعكة صحية تٌفقد بيومي فؤاد الوعي لمدة 48 ساعة
منذ ساعة 553
شركة بن زقر تعلن عن توفر وظيفة شاغرة بخميس مشيط
شركة بن زقر تعلن عن توفر وظيفة شاغرة بخميس مشيط
منذ ساعة 1315
تركي آل الشيخ يعلن اشتراكه في عضوية نادي الاتحاد
تركي آل الشيخ يعلن اشتراكه في عضوية نادي الاتحاد
منذ ساعة 2459
وظائف لحملة الثانوية فأعلى بطيران أديل
وظائف لحملة الثانوية فأعلى بطيران أديل
منذ ساعتين 1642
أم تشكو تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" وتقليده
أم تشكو تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" وتقليده
منذ ساعتين 3161
اختفاء وزير المالية التونسي المعفى من منصبه في ظروف غامضة
اختفاء وزير المالية التونسي المعفى من منصبه في ظروف غامضة
منذ 3 ساعات 1796
فيديو.. حرائق تركيا تجبر السياح على الفرار وسط عجز حكومة أردوغان
فيديو.. حرائق تركيا تجبر السياح على الفرار وسط عجز حكومة أردوغان
منذ 4 ساعات 1604