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أم تشكو تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" وتقليده

منذ 58 دقيقة
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أم تشكو تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" وتقليده

نايف السالم (صدى):
أعربت مواطنة عن تخوفها من تأثر ابنها المراهق بشخصية "رشاش" في المسلسل الذي يعرض على منصة "شاهد"، والمتضمن قصة مجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق بمعاونة مجموعة من اللصوص.

وأوضحت الأم أنها لاحظت على ابنها أنه بدأ يعتمد أسلوب "رشاش" سواء في اختيار الملابس أو التحدث بطريقته، بحسب الوطن.

وأكدت أنها أصبحت متخوفة من عدم اقتصار الأمر على تقليد اللبس وينتقل إلى تقليد السلوكيات، كما حدث في المسلسل من نهب وسرقة وقتل.

وقبل أيام ألقت الشرطة القبض على مواطن ادعى أنه "رشاش" فرع جازان، مدعيا اعتداءه على العابرين بأحد طرق المنطقة، فيما تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، إضافة إلى تداول مقطع آخر لمواطن تعمد تقليد شخصية رشاش والسير بالشوارع مقلدًا أسلوبه.

ويلعب دور "رشاش" الممثل يعقوب الفرحان، وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أنّ جسّد شخصية "جهيمان العتيبي".

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جازان
مواطنة
تأثر
مسلسل الرشاش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15378
منذ 51 دقيقة
خليه يشوف مسلسل محمد رسول الله

وقد حصل الشاعر عبد الفتاح مصطفى على جائزة أحسن سيناريو وحوار وأغانى عن مسلسل (محمد رسول الله) ,  اخراج احمد طنطاوي انتاج صوت القاهرة عام ١٩٨٠ ، الذي غنت  ياسمين الخيام. 

دعوة ابراهيم
ونبوءة موسى
ترنيمة داوود
وبشارة عيسى

صلى الله عليه وسلم
محمد رسول الله

محمد يارسول الله
يا حبيب الله
يا امين الله
يا نبي الله
يا محمد
يا رسول الله

محمد في الغيوب
في لوحها المكتوب
بشرى تهز القلوب ياالله
بالرحمة المهداه يا الله
والرسل والانبياء
صرح عظيم البناء
بناه رب السماء
محمــــــــــد منتهاه

صلى الله علي محمد
صلى الله عليه وسلم
محمد يارسول الله
يا حبيب الله
يا امين الله
يا نبي الله
يا محمد
يا رسول الله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52146
منذ 42 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه شر البليه ما يضحك .. اعطيه فلم الرساله او فلم عمر المختار
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131536
منذ 32 دقيقة
هذا اللي استفدناه من إحياء ذكرى السفلة المدمنين الخارجين على القانون ..

.. ياليت لي سلطه والله لأعاقب من اثار ذكراه واعذبه تعذيب لحد الموت ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو مشكله لكن بشرط تنشرين صورتك بدون مكياج ونقاب مع مقطع فديو يوضح حجم جسمك
سعد علي
لا بد من ايجاد حلول لمن اخذ الدعم ٥٠٠ الف وان يستطيع ان يسكن نرجوا من وزاره الاسكان النظر في ذلك
ابو عمار
الدكتور ناوي يتزوج الثالثه او الرابعه
د محمد ماجد بخش
الرد المشترك .. هل سيكون فيه الهدف بحريا أم برياً بالطبع سيكون جواً وبطاريات بريطانية ورومانية وأمريكية وربما دولاً محلية أقليمية متضررة حسب ما...
ابو عمار
مين يصور مين

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