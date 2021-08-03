فيديو.. حرائق تركيا تجبر السياح على الفرار وسط عجز حكومة أردوغان

أنقرة (صدى):
اجتاحت حرائق هائلة جنوب تركيا، ما أسفر عن تدمير منتجعات ساحلية وقرى، أجبرت السياح على الفرار، وسط عجز من الحكومة التركية لاحتواء الأزمة.
وتلتهم النيران الغابات منذ أيام في تركيا، لتواجه بذلك أسوأ أزمة حرائق منذ عقد، على طول السواحل التركية على البحر المتوسط وبحر إيجة، أحد المناطق السياحية الرئيسية في البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو إجلاء السياح من المنتجعات الشاطئية بالقوارب، بمشاركة سفن خفر السواحل التركية في عمليات الإنقاذ.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية غابات شاسعة محترقة، حيث التهمت النيران ما يقرب من 250 ألف فدان.
ومع تواصل الحرائق سارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون، أمس الاثنين لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص وفاقمت الضغوط على الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعرض إلى انتقادات شديدة.