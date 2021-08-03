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فيديو.. حرائق تركيا تجبر السياح على الفرار وسط عجز حكومة أردوغان

منذ 59 دقيقة
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فيديو.. حرائق تركيا تجبر السياح على الفرار وسط عجز حكومة أردوغان

أنقرة (صدى):
اجتاحت حرائق هائلة جنوب تركيا، ما أسفر عن تدمير منتجعات ساحلية وقرى، أجبرت السياح على الفرار، وسط عجز من الحكومة التركية لاحتواء الأزمة.

وتلتهم النيران الغابات منذ أيام في تركيا، لتواجه بذلك أسوأ أزمة حرائق منذ عقد، على طول السواحل التركية على البحر المتوسط وبحر إيجة، أحد المناطق السياحية الرئيسية في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو إجلاء السياح من المنتجعات الشاطئية بالقوارب، بمشاركة سفن خفر السواحل التركية في عمليات الإنقاذ.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية غابات شاسعة محترقة، حيث التهمت النيران ما يقرب من 250 ألف فدان.

ومع تواصل الحرائق سارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون، أمس الاثنين لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص وفاقمت الضغوط على الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعرض إلى انتقادات شديدة.

تركيا
اردوغان
حرائق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131535
منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..

.. النار المستعره عدو .. يجب محاربته والمساعده في إخماد شره ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تلقوه في ليبيا أو في فرنسا
ابو مشعل
الله يوفقك وتنال اكبر المناصب يارب العالمين
د محمد ماجد بخش
ابن شاه إيران كان يدرس في أمريكا الكيمياء وكان أستاذه في جامعة منيسوتا نفس استاذي في جامعة الملك عبدالعزيز رحمهم الله.. ما قلت لكم...
ابو عمار
سبحان الله اين عقول هؤلاء الناس التي تنزل بسياراتها في الاوديه واماكن جريان الامطار وكأنهم لم يستفيدو من الحوادث المتكرره وقت هطول الامطار
ابو عمار
هؤلاء الثلاثه يجب قتلهم والتخلص من شرهم لان المصدر لهذه المخدرات لا يصدرها الا اذا كان في الوطن من يستقبلها ودفع ثمنها مسبقا فالتخلص...

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