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سامي الجابر لتركي آل الشيخ: نورت الأربعين

منذ ساعة
1782
سامي الجابر لتركي آل الشيخ: نورت الأربعين

ماجد محمد (صدى):
هنأ رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة عيد ميلاده الأربعين.

ونشر الجابر صورة آل الشيخ معلقا بقوله: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر، ويارب تكون سنة سعيدة عليك ومليئة بالنجاحات، نورت الأربعين"، ليرد آل الشيخ مازحا: "يعني أنت اربعيني أبوعبدالله".

وكان آل الشيخ قد غرد أمس الاثنين بقوله: "باقي يوم في الثلاثينات"، لتنهال عليه التهنئات من عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وغيرهم بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 4 أغسطس.

سامي الجابر
نادي الهلال
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تلقوه في ليبيا أو في فرنسا
ابو مشعل
الله يوفقك وتنال اكبر المناصب يارب العالمين
د محمد ماجد بخش
ابن شاه إيران كان يدرس في أمريكا الكيمياء وكان أستاذه في جامعة منيسوتا نفس استاذي في جامعة الملك عبدالعزيز رحمهم الله.. ما قلت لكم...
ابو عمار
سبحان الله اين عقول هؤلاء الناس التي تنزل بسياراتها في الاوديه واماكن جريان الامطار وكأنهم لم يستفيدو من الحوادث المتكرره وقت هطول الامطار
ابو عمار
هؤلاء الثلاثه يجب قتلهم والتخلص من شرهم لان المصدر لهذه المخدرات لا يصدرها الا اذا كان في الوطن من يستقبلها ودفع ثمنها مسبقا فالتخلص...

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