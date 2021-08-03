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فايز المالكي يثير الجدل بإعلان انتقال آل فتيل وقاسم للنصر قبل الصحف

منذ يومين
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فايز المالكي يثير الجدل بإعلان انتقال آل فتيل وقاسم للنصر قبل الصحف

طلال الغامدي (صدى):
أثار الممثل فايز المالكي، الجدل في الساعات الماضية، بين متابعيه، وذلك بعد إعلانه عن انتقال محمد قاسم ومحمد آل فتيل، لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر المالكي قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط استغراب من دخوله على خط الرياضة رغم كونه ممثل، ووسط تكهنات بأنه قد يكون متكفلا بالصفقة.

وقال أحد النشطاء: "فايز المالكي نزل خبر توقيع النصر مع قاسم وآل فتيل قبل كل الصحف الرياضية، هذا يعني أن أي خبر من عنده اعرف أنه راح يتم بنسبة كبيرة".

وكشفت تقارير أن إدارة النصر اتفقت بشكل نهائي مع محمد آل فتيل لاعب الأهلي بعد توصيات البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق.

كما تم التعاقد مع محمد قاسم لاعب الفيصلي سابقًا، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية.

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نادي النصر
النصر
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قاسم

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2408
منذ يومين
لو يلبسونه الخرقه الحالميه -- ماتفرق معانا
احمد العسيري
احمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
من كلمك يا....
احمد العسيري
احمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
من كلمك يا....
احمد العسيري
احمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
من كلمك يا....
احمد العسيري
احمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
من كلمك يا....
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 106
منذ 21 دقيقة
ممكن عندها مغسلة والمتعهد الوحيد لغسيل خرق البطولات الوهمية وهو يعرف العلوم ممكن مسوي لهم خصم خاص ويقولون له الأخبار

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