سامي الجابر لتركي آل الشيخ: نورت الأربعين

ماجد محمد (صدى):
هنأ رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة عيد ميلاده الأربعين.
ونشر الجابر صورة آل الشيخ معلقا بقوله: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر، ويارب تكون سنة سعيدة عليك ومليئة بالنجاحات، نورت الأربعين"، ليرد آل الشيخ مازحا: "يعني أنت اربعيني أبوعبدالله".
وكان آل الشيخ قد غرد أمس الاثنين بقوله: "باقي يوم في الثلاثينات"، لتنهال عليه التهنئات من عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وغيرهم بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 4 أغسطس.