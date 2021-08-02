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سامي الجابر لتركي آل الشيخ: نورت الأربعين

منذ ساعتين
2148
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سامي الجابر لتركي آل الشيخ: نورت الأربعين

ماجد محمد (صدى):
هنأ رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة عيد ميلاده الأربعين.

ونشر الجابر صورة آل الشيخ معلقا بقوله: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر، ويارب تكون سنة سعيدة عليك ومليئة بالنجاحات، نورت الأربعين"، ليرد آل الشيخ مازحا: "يعني أنت اربعيني أبوعبدالله".

وكان آل الشيخ قد غرد أمس الاثنين بقوله: "باقي يوم في الثلاثينات"، لتنهال عليه التهنئات من عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وغيرهم بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 4 أغسطس.

سامي الجابر
نادي الهلال
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15378
منذ 58 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15378
منذ 47 دقيقة
مخالف
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 92
منذ 47 دقيقة
الله يجعلها في طاعته وتوفيقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15378
منذ 45 دقيقة
ما هقيت إن الأماكن .. يجرحن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15378
منذ 21 دقيقة
عشرة وعشرة عشرين

عشرين وعشرين أربعين

أولا العملية الحسابية صحيحة وتأكدت بنفسي من الآلة الحاسبة

أربع عشرات.. الأولى والثانية دراسة والثالثة بين العمل والتأهل والرابعة خبرة وإنجاز وأعمال عديدة توجت بشغل أرفع المناصب

عسى الله يوفق كل مسؤول لما يحقق الأمنيات والتطلعات وفق رؤية 2030

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو مشكله لكن بشرط تنشرين صورتك بدون مكياج ونقاب مع مقطع فديو يوضح حجم جسمك
سعد علي
لا بد من ايجاد حلول لمن اخذ الدعم ٥٠٠ الف وان يستطيع ان يسكن نرجوا من وزاره الاسكان النظر في ذلك
ابو عمار
الدكتور ناوي يتزوج الثالثه او الرابعه
د محمد ماجد بخش
الرد المشترك .. هل سيكون فيه الهدف بحريا أم برياً بالطبع سيكون جواً وبطاريات بريطانية ورومانية وأمريكية وربما دولاً محلية أقليمية متضررة حسب ما...
ابو عمار
مين يصور مين

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