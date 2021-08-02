زوج يقيم لزوجته "حفلة تعذيب" لتأديبها!

القاهرة (صدى):
تجرد زوج من إنسانيته، مقدما على تعذيب زوجته بطريقة مروعة، في مصر، وذلك عقابا لها، بعدما علم باستئجارها منزل لنجلها من زوجها الأول.
وكان الزوج قد اعتاد تعذيب زوجته طوال 15 عامًا، ففكرت في استئجار منزل آخر لنجلها كي ينعم بحياة هادئة بعيدا عنه.
وما إن علم الزوج بالأمر حتى أقدم على تعذيبها بالضرب، وإطفاء السجائر في أنحاء متفرقة بجسدها وحلق شعرها، في حفلة تعذيب استمرت 3 أيام متواصلة.
وتمكنت جارة الزوجة من إبلاغ أسرتها بما تعرضت له، لتسرع الأسرة في إبلاغ الشرطة، حيث توجهت قوة أمنية للمنزل وتمكنت من القبض على الزوج، وجرى ضبط سلاح وأكواب بها آثار مواد مخدرة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.