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زوج يقيم لزوجته "حفلة تعذيب" لتأديبها!

منذ ساعة
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زوج يقيم لزوجته "حفلة تعذيب" لتأديبها!

القاهرة (صدى):
تجرد زوج من إنسانيته، مقدما على تعذيب زوجته بطريقة مروعة، في مصر، وذلك عقابا لها، بعدما علم باستئجارها منزل لنجلها من زوجها الأول.

وكان الزوج قد اعتاد تعذيب زوجته طوال 15 عامًا، ففكرت في استئجار منزل آخر لنجلها كي ينعم بحياة هادئة بعيدا عنه.

وما إن علم الزوج بالأمر حتى أقدم على تعذيبها بالضرب، وإطفاء السجائر في أنحاء متفرقة بجسدها وحلق شعرها، في حفلة تعذيب استمرت 3 أيام متواصلة.

وتمكنت جارة الزوجة من إبلاغ أسرتها بما تعرضت له، لتسرع الأسرة في إبلاغ الشرطة، حيث توجهت قوة أمنية للمنزل وتمكنت من القبض على الزوج، وجرى ضبط سلاح وأكواب بها آثار مواد مخدرة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15369
منذ ساعة
أنواع السادية:

السادية الإجرامية : تعد من أبشع أنواع السادية ربما تؤدي إلى القتل أو يتم استخدام العنف بكل أشكاله باستخدام أدوات مثل العصا والسواط وحبال.

السادية الخفيفة : تعد من أكثر أنواع السادية انتشاراً في المجتمع حيث يستطيع الشخص التحكم بمدى العنف الذي يوقعه

السادية-الأمبولة- يسمونها هم السادية المقبولة: تعتبر أكثر أنواع السادية انتشاراً حيث تقريباً نصف حالات السادية هو مقبولة تقتصر على الكلام وليس العنف الجسدي.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131534
منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52134
منذ 23 دقيقة
لعنة الله عليه المجرم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اتمني ان لا تخرج من المستشفي
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
السخريه من الآخرين زاشماته ، بأي شيء بأي شيء ، ماهي زينه عقوبتها وخيمه .. .. قد قيل // لا تضحك بأخيك يعافيه الله...
ابو عمار
الغريب ان البرنامج فتح يسرعه
ابو عمار
الله يرحمها

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