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استشاري: المملكة قد تبدأ بتحصين من هم أقل من 12 عام خلال الأشهر القادمة

منذ 11 دقيقة
1160
استشاري: المملكة قد تبدأ بتحصين من هم أقل من 12 عام خلال الأشهر القادمة

عادل الحربي (صدى):
تحدث الدكتور فهد الزامل، استشاري أمراض معدية، عن أهمية تحصين الطلاب قبل عودتهم إلى المدارس لحمايتهم من فيروس كورونا.

وقال "الزامل": "يستطيع طلابنا جميع المستويات العودة للمدارس بعد أن كانت الدراسة عن بعد خلال العام الماضي وهناك بعض التخصصات لا يمكن اكتمال تدريسها دون حضور الطلاب والطالبات"، وذلك وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "أهيب بجميع الأباء والأمهات بالإسراع لتحصين أطفالهم وهناك دراسات أجريت على أطفال من أعمار 12 إلى 18 ولم نجد أي مصدر من مصادر الخطورة فوزارة الصحة لن تقر ذلك إلا وأن يكون آمن".

وعن تطيعم الأطفال تحت الـ 12عامًا: "خلال الـ3 أشهر القادمة من الممكن أن يتم تطعيم الأطفال تحت الـ12 عاما بلقاحات كورونا المتعتمدة في المملكة وهناك دراسات قادمة لإعطاء اللقاح لمن هم يبلغون 5 سنوات".

وتابع حديثه: "يجب تطعيم هذه الشريحة من المجتمع فالشباب والأطفال يمثلون نسبة كبيرة من المملكة لذلك فلا يستهان بها حتى لا تظل مصدر لتداول الفيروس خاصة بعد انضمامهم للمدارس دون تحصين حتى لا ينلقه لأحد من الأهالي وكبار السن".

 

الطلاب
وزارة الصحة
التحصين
لقاح كورونا
أمراض معدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جيد إنه ما حط رجله وفقع
د محمد ماجد بخش
خذوه للحد : لِ لْ حَ دْ
ابومحمد2
الله يصلحك يا شيخ حاول تفكر في نكتة ثانيه الناس ما رايح يضحكون
احمد العسيري
من كلمك يا....
احمد العسيري
من كلمك يا....

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