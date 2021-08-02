بالفيديو.. أمل الأنصاري تشكو عدم زواجها

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل أمل الأنصاري، عن عدم زواجها حتى الآن في مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "سناب شات".
وقالت "الأنصاري" في مقطع الفيديو: "ما بقي في أحد وخلاص أنا آخر العنقود وخلاص كل إخواتي تزوجوا الكبار والصغار ما بقي في أحد غيري بالبيت حتى اللي أصغر مني تزوجوا من زمان الله يحفظهم ويديم عليهم السعادة".
وأوضحت "أمل" أنها أصبحت تٌعاني الوحدة بعد زواج جميع أشقائها خاصة وأنها ظلت بالمنزل بمفردها، مشيرة إلى أنها تتمنى السعادة لشقيقاتها وأنها من قامت بعمل المكياج الخاص بهم.
وحصدت كلمات أمل الأنصاري المؤثرة تفاعل كبير من قبل المتابعين من خلال التعليقات داعين لها بأن يرزقها الله بالزوج الصالح.