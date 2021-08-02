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بالفيديو.. أمل الأنصاري تشكو عدم زواجها

منذ 48 دقيقة
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بالفيديو.. أمل الأنصاري تشكو عدم زواجها

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل أمل الأنصاري، عن عدم زواجها حتى الآن في مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "سناب شات".

وقالت "الأنصاري" في مقطع الفيديو: "ما بقي في أحد وخلاص أنا آخر العنقود وخلاص كل إخواتي تزوجوا الكبار والصغار ما بقي في أحد غيري بالبيت حتى اللي أصغر مني تزوجوا من زمان الله يحفظهم ويديم عليهم السعادة".

وأوضحت "أمل" أنها أصبحت تٌعاني الوحدة بعد زواج جميع أشقائها خاصة وأنها ظلت بالمنزل بمفردها، مشيرة إلى أنها تتمنى السعادة لشقيقاتها وأنها من قامت بعمل المكياج الخاص بهم.

وحصدت كلمات أمل الأنصاري المؤثرة تفاعل كبير من قبل المتابعين من خلال التعليقات داعين لها بأن يرزقها الله بالزوج الصالح.

الزواج
سناب شات
الزوج
المكياج
أمل الأنصاري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15355
منذ 38 دقيقة
كلي محمرة .. مع رشة زعتر .. أو سُماك .. وعليه عصرة زيتون بكر نخب أول يروح عنك اكتئاب زواج الأخوات .. لأن إحساسك كأنه يقول زوجوني اليوم اليوم وليس غدا ..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 670
منذ 8 دقائق
المشاهير ذولي حالتهم تحزن عايشين عشان الناس موب لنفسهم.. والأدهى والأمر الناس الي عايشه معاهم الجو الحزين وغيره وأخص بالذكر النساء إلى تاركن شغلهم بالبيت ويتابعون التافهيين والفلسع ذولي.. والمراهقات وضعهم صعب يبون ينشهرون على تفاهات وحقاره ولا عادو يفقهون من الدين شي ولا يحملون من العلم شي فقط تقليد الأعمى الغرب...

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أحدث التعليقات

احمد
دكتوره طل.. قالت دكتوره أجل
شرحبيل
المشاهير ذولي حالتهم تحزن عايشين عشان الناس موب لنفسهم.. والأدهى والأمر الناس الي عايشه معاهم الجو الحزين وغيره وأخص بالذكر النساء إلى تاركن شغلهم...
جنوبيه قحطانيه❣
نستودعهم الله❤
زعيم اااسيا
مشتاقين للدوري تركنا الصياح والصفقات للفقراء الحافين العارين وحتفل الزعيم بجمهوره بالبطولات والذهب
شرحبيل
عبدالله الغامدي.. خبره وله باع طويل بالطيران

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