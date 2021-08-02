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اخصائية اجتماعية تطرح فكرة للمنومين وكبار السن

منذ 51 دقيقة
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اخصائية اجتماعية تطرح فكرة للمنومين وكبار السن

فاطمة الأمير (صدى):
اقترحت جمانة جمال مؤذن، الاخصائية الاجتماعية والمتطوعة في مجمع الملك عبدالله الطبي، فكرة مبادرة المكتبات المتنقلة في المستشفيات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة المنومين من كبار السن وخاصة طويلين الاقامه فالمستشفى بعمل جلسات قراءة من الموروث الثقافي للمرضى لتخفيف شعور الوحدة والضجر والتقليل من التوتر المصاحب للالم.

وعن فكرة المبادرة، قالت "المؤذن" الحاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف في قسم الخدمة الاجتماعية: "استلهمت الفكرة من خلال معايشتي لمعاناة بعض المرضى وخصوصًا الحالة التي امضت عدة أشهر طويلة في المستشفى ولم يكن باستطاعته الحركة أو المشي ول ايوجد لديه من يزوره بسبب جائحة كورونا، فاساقتني ارجلي للذهاب لاقرب مكتبة لمواساة والتخفيف على مريضي ومن هنا بدأت الفكرة ".

وعن طموحاتها، أضافت: "طموحي تتمثل باامنية وهي ان يبارك لنا الله ويوفقنا من خلال نشر المبادرة وان تطبق في كافة المستشفيات لان من اعظم الاجور التخفيف على المسلم وخاصة اذا كان في كربة عظيمه مثل المرض شفانا الله واياكم اجمعين وهي واجبي بكوني فرد من المجتمع قبل ان اكون اخصائية اجتماعية".

الجدير بالذكر أن جمانة جمال اخصائية اجتماعية "متطوعة" في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، حاصلة على بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الخدمة الاجتماعية، وعضو في جمعية الاخصائيين الاجتماعيين لعام 2020 ، ولها عدة اسهامات في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية، وحاليا متطوعة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة,.

 

الوحدة
المستشفيات
كبار السن
المنومين
اخصائية اجتماعية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15352
منذ 21 دقيقة
فكرة رائدة .. ليتني مسؤول كنت دعمت المفكرة وساهمت في نجاح وبلوغ الهدف .. آه من سبات لست أنا إلا فيه مجبراً أخاك لا بطل .. بالتوفيق لصاحبة الجلالة المتطوعة بنت وأخت الرجال

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أحدث التعليقات

احمد العسيري
من كلمك يا....
احمد العسيري
من كلمك يا....
احمد العسيري
من كلمك يا....
احمد العسيري
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د محمد ماجد بخش
خالد .. أستغفر الله يا رجل .. كن مع المرضى .. كن لهم داعيا ً بالخير أو داعماً بالقول الجميل .. هداها الله وأوقعها...

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