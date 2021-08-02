عبدالكريم الجاسر: الهلال يستحوذ على الألقاب بسبب مبادئه وليس بسبب الدعم والأموال

نواف السالم (صدى):
أكد عبدالكريم الجاسر،عضو مجلس إدارة سابق بنادي الهلال، أن سر تفوق "الزعيم" وسيطرته على الألقاب والبطولات يعود لفكر وعقلية الإدارة القائمة على المبادئ والثوابت.
وقال "الجاسر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "البعض يعتقد أن الدعم أو الفلوس هي سبب تفوق الزعيم وسيطرته على الألقاب والبطولات !".
وأضاف: "يرى البعض أن الفرق المنافسة تصرف أكبر منه وتسجل أكثر منه وتتعاقد مع صفقات أعلى وأكثر وأكبر ومع ذلك لم تستطع منافسته.. القضية هي فكر وعقلية وعمل قائم على المبادئ والثوابت لا على العاطفة والمناكفة".