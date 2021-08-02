البنك المركزي يعلن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين 19

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي، عن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة 19 لكلا الجنسين، وهو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك.
وأشار البنك المركزي، إلى أن فترة التسجيل قد بدأت من يوم الأحد 01 / 08 / 2021م، وستنتهي في يوم السبت 28 / 08 / 2021م، مشترطاً في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.
وشملت أحد التخصصات الآتية:"اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار".
وأشار إلى إضافة معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن تكون نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقاً للآتي: لخريجي الجامعات الداخلية: TOEFL IBT 60 or Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79 or Academic IELTS 6.5.
وتضمنت متطلبات البرنامج ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً لحامل البكالوريوس و(30) عاماً لحامل الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.
ولفت البنك المركزي؛ إلى أن المقبولين في البرنامج سيُمنحون العديد من المزايا، مبينا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي.