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"الأمر بالمعروف" بالرياض تقيم لقاءً توجيهياً عن الأمن الفكري لمنسوبيها

منذ 12 ساعة
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"الأمر بالمعروف" بالرياض تقيم لقاءً توجيهياً عن الأمن الفكري لمنسوبيها

محمد السعران (صدى):
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض لقاءً توجيهياً لمنسوبيها في الأمن الفكري وذلك بمقر فرع منطقة الرياض.

وألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات كلمة توجيهية تضمنت بيان عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي ﷺ ووفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد فضيلته على أهمية لزوم منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور وطاعتهم، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة كجماعة الإخوان المسلمين الارهابية وما تفرع عنها من السرورية والبنائية وجماعة التبليغ وغيرها .

كما شدد على أهمية تفعيل العمل الميداني والتوعوي وفق الأنظمة المرعية والتعليمات الشرعية .

وتأتي هذه اللقاءات امتداداً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جيد إنه ما حط رجله وفقع
د محمد ماجد بخش
خذوه للحد : لِ لْ حَ دْ
ابومحمد2
الله يصلحك يا شيخ حاول تفكر في نكتة ثانيه الناس ما رايح يضحكون
احمد العسيري
من كلمك يا....
احمد العسيري
من كلمك يا....

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