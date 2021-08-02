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لا تشرب قهوة في أول الصبح

منذ 3 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

نوح الشمري
اكيد خائن
ابو محمد
لعله يكون خير سفير لنا. الله يوفقه
عبادي علي حسن خيشني
معالي وزير الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارسل مركز المعلومات الوطنيال رقم الوطني الموحد 7023763118 الحالة مفعل معلومات نشاط المنشأة...
الملل
وش هذي الاخبار السخيفه
د محمد ماجد بخش
تصريح فخومي

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