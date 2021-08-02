نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية

منذ 36 دقيقة
1239
"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية

الشرقية (صدى):
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اعتماد المخطط الإعلاني لأمانة المنطقة الشرقية، لحاضرة الدمام والخبر والظهران.

وأضاف أن أهداف المخطط الإعلاني تتمثل في تحسين المشهد الحضري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة محفظة الإعلانات الخارجية، ودعم التحول الرقمي.

ومن جهتها، أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم تحديد العدد المناسب من اللوحات وتقليل التكدس في بعض التقاطعات الرئيسية، بحيث يكون عدد اللوحات الإعلانية 1007، وألف من الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة، و30 عدد اللوحات للشرائح الجديدة.

وأضافت أن المخطط يستهدف تضمين عناصر المدن الذكية في كافة الوسائل الإعلانية، وتصميم هوية إعلانية للمدينة يتم عكسها على تصاميم الوسائل الإعلانية، بجانب توفير 13 فرصة استثمارية في الإعلانات الخارجية سيتم طرحها خلال الخمس سنوات القادمة.

يذكر أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 590 القاضي بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ومن أبرز ركائزها أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني يتناسب مع هويتها واقتصادياتها.

مدن
الإسكان
ماجد الحقيل
إعلانات
الشؤون البلدية والقروية والإسكان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نوح الشمري
اكيد خائن
ابو محمد
لعله يكون خير سفير لنا. الله يوفقه
عبادي علي حسن خيشني
معالي وزير الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارسل مركز المعلومات الوطنيال رقم الوطني الموحد 7023763118 الحالة مفعل معلومات نشاط المنشأة...
الملل
وش هذي الاخبار السخيفه
د محمد ماجد بخش
تصريح فخومي

أخر الأخبار

ريال مدريد يقترب من ضم مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان
ريال مدريد يقترب من ضم مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان
منذ 7 دقائق 1083
مانشستر يونايتد يحسم مصير حارسه "هندرسون"
مانشستر يونايتد يحسم مصير حارسه "هندرسون"
منذ 12 دقيقة 1093
وزير الخارجية الأمريكي: السلوك الإيراني يهدد الملاحة الدولية
وزير الخارجية الأمريكي: السلوك الإيراني يهدد الملاحة الدولية
منذ 36 دقيقة 1237
"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية
"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية
منذ 36 دقيقة 1239
الربيعة يعلن عن خدمة عيادات عن بُعد عبر "صحتي" لتوفير الوقت والجهد على المريض
الربيعة يعلن عن خدمة عيادات عن بُعد عبر "صحتي" لتوفير الوقت والجهد على المريض
منذ ساعة 1483
بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
منذ ساعة 587
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
منذ ساعة 1440
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
منذ ساعة 1496
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
منذ ساعة 1308
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
منذ ساعة 1447