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"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 

منذ ساعة
1433
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"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن العودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لمَن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70٪ من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ2021/10/30 أيهما يسبق.

وطلبت  وزارة التعليم من جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبيها، الحصول على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 29 أغسطس الجاري؛ حفاظاً على سلامتهم وأسرهم وصحة المجتمع التعليمي.

وشهدت الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم للمساهمة في العودة لمقاعد الدراسة، والوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70٪ من سكان المملكة.

 

وزارة التعليم
الثانوية
طلبة
فيروس كورونا
جرعة
لقاح كورونا

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 30
منذ ساعة
اللي ماياخذ لقاح تفصلوه ولا يدرس منازل صحيح انتم خرابيط جرعتين محصن متعافي كلام لايودي ولا يجيب
الامر بيد الله سبحانه وتعالى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15344
منذ 39 دقيقة
اللي عنده دبكة يدبك واللي معه ضحكة يضحك واللي معه قروش يطوش واللي معه جرعتين يتفضل واللي ما معه يسوي موعد ويتلقح لقاحا مجانيا مشكورا ثم يلتحق بزملائه متشوقا لأخذ الكتب الجديدة والبدء في دراسته موفقا مكللا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 136
منذ 19 دقيقة
لنا يومين نريد نعمل موعد وكل مراكز التطعيم تقول لا يوجد موعد
احد يخبرنا وش السالفة؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فقير العطاء أو العطايا هو ما يمل منه أو يكون مملاّ.. مثل المدير لو عمل حوافز أو علاوات .. مثل السائق لو ما توقف...
عبدالله
لنا يومين نريد نعمل موعد وكل مراكز التطعيم تقول لا يوجد موعد احد يخبرنا وش السالفة؟
نجاة محمد
مبروك
علي الشهراني
قدمت على عامله كينيه من 17 يناير في مكتب المهيدب وقبل يومين بعد مرور 190 يوم وصلت العامله للمطار ولم يتم السماح لها بالدخول...
عبدالله
ما اشفت راقي قط يضغط على الرقبة كما يقول الاستشاري الراقي يمسك على ناصية الشخص ولا يضغط

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