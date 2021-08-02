بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة

أميرة خالد (صدى):
تفاجأت الدكتورة خلود بسؤال من إحدى متابعاتها خلال "بث مباشر" لها ظهرت فيه عبر حسابها الرسمي على "سناب شات".
وسألت المتابعة "خلود" قائلة: "هل تصلين ؟"، لترد الدكتورة خلود عليها قائلاً: "أكيد أصلي لأن أنا لو ما أصلي هتلاقوا ضوافري 24 ساعة ملونة".
وأظهرت "الدكتورة خلود" أظافرها أمام الكاميرا لتؤكد لمتابعيها أنها خالية من طلاء الأظافر لأنها تحرص على أداء الصلاة فهذا هو سبب عدم وضع المناكير في أظافرها.
وتابعت: "أنا نزلت صور على الانستغرام وجاءت لي تعليقات ليش ما تحطين أظافر، وليس مو حاطة مونكير، لأني أصلي ما أحط".