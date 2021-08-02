المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911 )، ممثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي برتبة (وكيل رقيب . عريف . جندي أول . جندي).
وأكد أنه يمنع قبل حضور الدورة إدخال أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، كما يمنع احضار الأدوات الحادة والملابس المدنية (الثوب الشماع، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها.
وأضاف أنه يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة.
وأوضح المستندات المطلوبة عند التحضير، وهي أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها، وكذلك صور ملونة مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة "عدد 4 صور"، بجانب إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق أن يكون مفعل ومحدث، مضيفا أن النتائج على الرابط التالي من هـــنـــا.