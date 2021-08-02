نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا

منذ 47 دقيقة
780
2
قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا

أنقرة (صدى):
تعرضت الفتاة التركية أزرا غولجاندام للقتل بطريقة وحشية على يد رجل أربعيني بعد الاعتداء عليها بمدينة أنطاليا في تركيا.

وبدأت السلطات باكتشاف الجريمية من خلال العثور على جثة الطالبة الجامعية في إحدى غابات إنطاليا، وتم إلقاء القبض على الرجل الأربعيني.

وكشفت الكاميرات الخاصة بمنزل المتهم عن تفاصيل الجريمة الوحشية التي بدأت باعتدائه عليها جنسيًا وخنقها في الحمام حتي قام بتقطيع جسدها إلى 5 أجزاء وإلقائها في الغابة.

وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في أرجاء تركيا خاصة وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها حيث طالبت السيدات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة التركية لتتوقف هذه الجرائم.

 

الاعتداء
القتل
الخنق
فتاة تركية
أزرا غولجاندام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131518
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 160
منذ 13 دقيقة
يدعون حقوق الأنسان هؤلاء الاتراك..حتى وهوميت يقطعون الجثة .وماخفي أعظم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مكاتبي ومعاملي موصودة ومتربة من ٣ سنوات ونصف ما دخلتها .. من قبل السيدة كورونا ما تقبل أرض الجامعة وحيطانها عندي إحساس قوي وفعال...
عاشق البراري
سيزأر الأسدان وينهشان الخصوم وستتطاير الأشلاء.. لتملأ جنبات الملعب.. والايام بيننا
د محمد ماجد بخش
طيب طيب .. يا طيب
د محمد ماجد بخش
ضحايا فكر ثورة الخميني التي تصدر لها الغرب ولم يتصدى لها عرب الشرق الأوسط ! فكريا ودحضها تأصيلاً وتفصيلا
سو سو
اي لاعب تنتهي فترته مع ناديه يزج باسم النصر في القضية

أخر الأخبار

بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
منذ 15 ثانية 1
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
منذ دقيقة 1018
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
منذ دقيقتين 1038
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
منذ 13 دقيقة 1120
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
منذ 15 دقيقة 1169
الكابتن عبدالله الغامدي: البرق لا يؤثر على الطائرة حتى لو ضربها مباشرة في جسمها "فيديو"
الكابتن عبدالله الغامدي: البرق لا يؤثر على الطائرة حتى لو ضربها مباشرة في جسمها "فيديو"
منذ 25 دقيقة 1257
استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب
استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب
منذ 27 دقيقة 1241
"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي
"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي
منذ 40 دقيقة 233
قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا
قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا
منذ 47 دقيقة 780
العميد محمد العسيري يحتفل بتخرج ابنته الدكتورة سمر
العميد محمد العسيري يحتفل بتخرج ابنته الدكتورة سمر
منذ 49 دقيقة 1515