قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا

أنقرة (صدى):
تعرضت الفتاة التركية أزرا غولجاندام للقتل بطريقة وحشية على يد رجل أربعيني بعد الاعتداء عليها بمدينة أنطاليا في تركيا.
وبدأت السلطات باكتشاف الجريمية من خلال العثور على جثة الطالبة الجامعية في إحدى غابات إنطاليا، وتم إلقاء القبض على الرجل الأربعيني.
وكشفت الكاميرات الخاصة بمنزل المتهم عن تفاصيل الجريمة الوحشية التي بدأت باعتدائه عليها جنسيًا وخنقها في الحمام حتي قام بتقطيع جسدها إلى 5 أجزاء وإلقائها في الغابة.
وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في أرجاء تركيا خاصة وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها حيث طالبت السيدات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة التركية لتتوقف هذه الجرائم.