"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفضه تنفيذ قرارت المحكمة التجارية في مدريد بشأن إلغاء العقوبات التي اتخذها ضد الأعضاء الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي.
ومن جهته، أكد رئيس الليغا، خافيير تيباس، أنه يوجد الكثير من الدعابات التي تصل إلى حد المزح بشأن قرارات المحكمة تجاه الدوري الانفصالي، مؤكدًا رفضه لقرارات المحكمة بإسقاط جميع العقوبات المالية والرياضية على هذه الأندية.
يذكر أن قرارت المحكمة التجارية نصت على أن على الاتحاد الأوروبي إخبار الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة ضد الأندية الإنجليزية والإيطالية المعنية التي انضمت لدوري السوبر الأوروبي الذي تم إلغائه في إبريل الماضي بعد ضغوط جماهيرية ودولية