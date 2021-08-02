نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

منذ 40 دقيقة
233
"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفضه تنفيذ قرارت المحكمة التجارية في مدريد بشأن إلغاء العقوبات التي اتخذها ضد الأعضاء الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي.

ومن جهته، أكد رئيس الليغا، خافيير تيباس، أنه يوجد الكثير من الدعابات التي تصل إلى حد المزح بشأن قرارات المحكمة تجاه الدوري الانفصالي، مؤكدًا رفضه لقرارات المحكمة بإسقاط جميع العقوبات المالية والرياضية على هذه الأندية.

يذكر أن قرارت المحكمة التجارية نصت على أن على الاتحاد الأوروبي إخبار الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة ضد الأندية الإنجليزية والإيطالية المعنية التي انضمت لدوري السوبر الأوروبي الذي تم إلغائه في إبريل الماضي بعد ضغوط جماهيرية ودولية

كرة القدم
الاتحاد الأوروبي
يويفا
دوري السوبر الأوروبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مكاتبي ومعاملي موصودة ومتربة من ٣ سنوات ونصف ما دخلتها .. من قبل السيدة كورونا ما تقبل أرض الجامعة وحيطانها عندي إحساس قوي وفعال...
عاشق البراري
سيزأر الأسدان وينهشان الخصوم وستتطاير الأشلاء.. لتملأ جنبات الملعب.. والايام بيننا
د محمد ماجد بخش
طيب طيب .. يا طيب
د محمد ماجد بخش
ضحايا فكر ثورة الخميني التي تصدر لها الغرب ولم يتصدى لها عرب الشرق الأوسط ! فكريا ودحضها تأصيلاً وتفصيلا
سو سو
اي لاعب تنتهي فترته مع ناديه يزج باسم النصر في القضية

أخر الأخبار

بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
بالفيديو.. الدكتورة خلود: لا أستخدم طلاء الأظافر لأجل الصلاة
منذ 3 ثواني 0
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن نتائج القبول النهائي على وظائفه
منذ دقيقة 1018
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
"التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا 
منذ دقيقتين 1029
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات في مكة
منذ 13 دقيقة 1118
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
منذ 15 دقيقة 1165
الكابتن عبدالله الغامدي: البرق لا يؤثر على الطائرة حتى لو ضربها مباشرة في جسمها "فيديو"
الكابتن عبدالله الغامدي: البرق لا يؤثر على الطائرة حتى لو ضربها مباشرة في جسمها "فيديو"
منذ 25 دقيقة 1252
استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب
استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب
منذ 27 دقيقة 1234
"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي
"يويفا" يرفض إسقاط العقوبات على مؤسسي دوري السوبر الأوروبي
منذ 40 دقيقة 233
قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا
قتل فتاة جامعية بطريقة وحشية بعد الاعتداء عليها جنسيًا
منذ 47 دقيقة 774
العميد محمد العسيري يحتفل بتخرج ابنته الدكتورة سمر
العميد محمد العسيري يحتفل بتخرج ابنته الدكتورة سمر
منذ 49 دقيقة 1513