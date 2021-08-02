انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة للسيدات الخميس المقبل

طلال الغامدي (صدى):
يشهد الخميس المقبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة للسيدات، والتي ستقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقاً.
وتنطلق تصفيات المناطق خلال الفترة من الـ5 من شهر أغسطس المقبل وحتى الـ21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق.
وتتضمن قائمة الفرق المشاركة "أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك"؛ وذلك قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر، بمشاركة 7 فرق "بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت".
فيما تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، هي "نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية".