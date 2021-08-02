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العميد محمد العسيري يحتفل بتخرج ابنته الدكتورة سمر
منذ 48 دقيقة
1513
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محمد السعران (صدى):
إحتفل العميدم/محمدسعدال معيض العسيري يوم امس بتخرج ابنته الدكتورة سمر من كلية الطب مرحلة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والاسنان بمرتبة الشرف الثانية .
وتتقدم صحيفة صدى الإلكترونية بالتهنئة للعميد محمد وعائلته.
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محمد العسيري
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15330
منذ 38 دقيقة
الله يسعد عمرها جعل الله أيام سعادة العميد وأسرته أفراحا وغفرانا
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