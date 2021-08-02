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البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال

منذ 27 دقيقة
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البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال

نواف السالم (صدى):
تحدث البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن مستقبله الكروي في بيان أصدره اليوم.

ويأتي هذا البيان في ظل مفاوضات الهلال لضمه بشكل رسمي في الصيف الحالي، حيث عرض عليه "الزعيم" راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين يورو للانضمام إلى الفريق لمدة 3 مواسم.

كما قدم الهلال عرضًا بقيمة 31 مليون يورو على "وست بروميتش" من أجل التعاقد "بيريرا" على أن يتم تقسيط المبلغ على 5 سنوات وهو الأمر الذي رفضه النادي لأنه يريد الحصول على المبلغ خلال 18 شهر فقط.

وقال "بيريرا" في البيان الذي أصدره أنه تلقى عرضًا مغريًا منذ 3 أسابيع سيُغير حياته وحياة عائلته للأبد، وطلب من إدارة النادي قبول العرض المقدم، وهو ما يشير إلى العرض الذي قدمه الهلال للنادي.

وينتظر الجماهير خلال الأيام القادمة ما سيحدث من قبول نادي "بيريرا" عرض الهلال أو رفضه خاصة بعد ضغط اللاعب البرازيلي عليهم للسماح له بالرحيل.

 

الهلال
الزعيم
الجماهير
وست بروميتش
ماثيوس بيريرا

التعليقات

ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 135
منذ 4 دقائق
بالمبلغ هذا اجيب لاعب عربي او اجنبي بربع القيمه حرام المبالغ هذي تدفع
راتب سنوي 10 مليون يورو ليه حرااااام ابني ملعب فيها ال30 مليون يورو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فخار يحطم ويسحق بعضه بعضاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو مشعل
بالمبلغ هذا اجيب لاعب عربي او اجنبي بربع القيمه حرام المبالغ هذي تدفع راتب سنوي 10 مليون يورو ليه حرااااام ابني ملعب فيها ال30...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجال يبيك توصله معك .. وصله محل مايبي .. وإلاااااااااااااااا ..

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