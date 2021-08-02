رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس

وكالات (صدى):
يفكر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في الرحيل عن يوفنتوس، حيث أن مستقبله يتوقف على وجهة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويعني تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي في السوق الصيفي الحالي، استحالة عودة رونالدو إلى ريال مدريد، وفق صحيفة "أس".
ويأمل رونالدو أن يكون وجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد له تأثير في عودته لريال مدريد الذي لعب له 9 مواسم.
يذكر أن عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط تكهنات حول بقائه حتى نهاية العقد.