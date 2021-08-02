نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس

منذ 6 دقائق
1091
رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس

وكالات (صدى):
يفكر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في الرحيل عن يوفنتوس، حيث أن مستقبله يتوقف على وجهة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويعني تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي في السوق الصيفي الحالي، استحالة عودة رونالدو إلى ريال مدريد، وفق صحيفة "أس".

ويأمل رونالدو أن يكون وجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد له تأثير في عودته لريال مدريد الذي لعب له 9 مواسم.

يذكر أن عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط تكهنات حول بقائه حتى نهاية العقد.

يوفنتوس
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
كيليان مبابي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فخار يحطم ويسحق بعضه بعضاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو مشعل
بالمبلغ هذا اجيب لاعب عربي او اجنبي بربع القيمه حرام المبالغ هذي تدفع راتب سنوي 10 مليون يورو ليه حرااااام ابني ملعب فيها ال30...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجال يبيك توصله معك .. وصله محل مايبي .. وإلاااااااااااااااا ..

أخر الأخبار

رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس
رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس
منذ 6 دقائق 1091
البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال
البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال
منذ 27 دقيقة 1266
بالفيديو .. رصد مركبات مخالفة على بعض طرق الرياض
بالفيديو .. رصد مركبات مخالفة على بعض طرق الرياض
منذ 30 دقيقة 1257
تخصيص الفنادق المجاورة للحرمين من فئات 5 و4 نجوم لتسكين معتمري الخارج
تخصيص الفنادق المجاورة للحرمين من فئات 5 و4 نجوم لتسكين معتمري الخارج
منذ 45 دقيقة 1263
مختص : من لم يتلقَ لقاح كورونا سيعزل اجتماعيًا (فيديو)
مختص : من لم يتلقَ لقاح كورونا سيعزل اجتماعيًا (فيديو)
منذ 53 دقيقة 1324
مدرب الاتحاد يراقب أداء اللاعبين بمعسكر النمسا
مدرب الاتحاد يراقب أداء اللاعبين بمعسكر النمسا
منذ ساعة 1213
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 
منذ ساعة 1333
الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح
الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح
منذ ساعة 512
ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة
ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة
منذ ساعة 1315
الربيعة يحدد 3 خطوات ضرورية للقضاء على أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين (فيديو)
الربيعة يحدد 3 خطوات ضرورية للقضاء على أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين (فيديو)
منذ ساعة 1406