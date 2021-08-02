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امرأة تطعن رجلا رفض الزواج منها : اتهمني في شرفي فقتلته

منذ 58 دقيقة
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امرأة تطعن رجلا رفض الزواج منها : اتهمني في شرفي فقتلته

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية في الجيزة على قتل رجل باستخدام سكين، وذلك بعد أن أقامت علاقة غير شرعية معه أكثر من مرة داخل مسكنه.

وذكرت المرأة في اعترافاتها أنها تعرفت بشاب وأقامت معه علاقة غير شرعية، وأنها قتلته لأنه رفض أن يتزوجها لكونها تساهلت معه وأقامت علاقة غير شرعية معه.

وأكدت أنها هددته أكثر من مرة بأنها ستقتله إذا لم يتزوجها لكنه لم يكترث، واتهمها في شرفها، وأكد أنه لن يتزوجها مطلقا، لذلك قامت بقتله.

وذكر جيران المجني عليه أنه شاهد المتهمة أكثر من مرة في شقة المجني عليه، وأن المتهمة تشاجرت معه بصوت عالى لكنهم لم يتدخلوا لأن المجني عليه كان سيء السمعة، مضيفين أن المتهمة سارعت بالهروب من المكان فور ارتكابها للجريمة.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمة، وقضت المحكمة معاقبتها بالسجن المؤبد، لاتهامها بقتل شاب رفض الزواج بها، عقب وجود علاقة غير شرعية بينهما.

 

مصر
جريمة
قتل
سكين
الجيزة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131518
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131518
منذ 49 دقيقة
اجل اتهمها بشرفهاا .. يا للطاهره [email protected]@@@@@!!!!
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3360
منذ 37 دقيقة
هههههه.. شرفها دك الوادي..ههههه
هذا مثل عندنا. َومعنا دك الوادي أو الشعيب. سال به السيل. واللي يسيل به السيل لا رجعة فيه.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3360
منذ 36 دقيقة
هههههه.. شرفها دك الوادي..ههههه
هذا مثل عندنا. َومعنا دك الوادي أو الشعيب. سال به السيل. واللي يسيل به السيل لا رجعة فيه.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15328
منذ 16 دقيقة
علاقة غير شرعية :- فحشاء أدت إلى تنامي وتعاظم المنكر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
علاقة غير شرعية :- فحشاء أدت إلى تنامي وتعاظم المنكر
ابو محمد 😎 ✍️
يتغندر ولا همه احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
يتغندر ولا همه احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ذا الغنوشي فيه غنوشه ونغنوشه ، يحتاج له فقوشه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من غضب الله ..

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