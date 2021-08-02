امرأة تطعن رجلا رفض الزواج منها : اتهمني في شرفي فقتلته

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية في الجيزة على قتل رجل باستخدام سكين، وذلك بعد أن أقامت علاقة غير شرعية معه أكثر من مرة داخل مسكنه.
وذكرت المرأة في اعترافاتها أنها تعرفت بشاب وأقامت معه علاقة غير شرعية، وأنها قتلته لأنه رفض أن يتزوجها لكونها تساهلت معه وأقامت علاقة غير شرعية معه.
وأكدت أنها هددته أكثر من مرة بأنها ستقتله إذا لم يتزوجها لكنه لم يكترث، واتهمها في شرفها، وأكد أنه لن يتزوجها مطلقا، لذلك قامت بقتله.
وذكر جيران المجني عليه أنه شاهد المتهمة أكثر من مرة في شقة المجني عليه، وأن المتهمة تشاجرت معه بصوت عالى لكنهم لم يتدخلوا لأن المجني عليه كان سيء السمعة، مضيفين أن المتهمة سارعت بالهروب من المكان فور ارتكابها للجريمة.
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمة، وقضت المحكمة معاقبتها بالسجن المؤبد، لاتهامها بقتل شاب رفض الزواج بها، عقب وجود علاقة غير شرعية بينهما.