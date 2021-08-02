نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 

منذ ساعة
1331
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأوضح أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

 

حالة الطقس
الغبار
الأمطار الرعدية
الأتربة
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فخار يحطم ويسحق بعضه بعضاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو مشعل
بالمبلغ هذا اجيب لاعب عربي او اجنبي بربع القيمه حرام المبالغ هذي تدفع راتب سنوي 10 مليون يورو ليه حرااااام ابني ملعب فيها ال30...
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجال يبيك توصله معك .. وصله محل مايبي .. وإلاااااااااااااااا ..

أخر الأخبار

رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس
رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد بعد رحيله عن يوفنتوس
منذ 5 دقائق 1084
البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال
البرازيلي ماثيوس بيريرا يضغط على ناديه لقبول عرض الهلال
منذ 26 دقيقة 1266
بالفيديو .. رصد مركبات مخالفة على بعض طرق الرياض
بالفيديو .. رصد مركبات مخالفة على بعض طرق الرياض
منذ 29 دقيقة 1247
تخصيص الفنادق المجاورة للحرمين من فئات 5 و4 نجوم لتسكين معتمري الخارج
تخصيص الفنادق المجاورة للحرمين من فئات 5 و4 نجوم لتسكين معتمري الخارج
منذ 44 دقيقة 1254
مختص : من لم يتلقَ لقاح كورونا سيعزل اجتماعيًا (فيديو)
مختص : من لم يتلقَ لقاح كورونا سيعزل اجتماعيًا (فيديو)
منذ 53 دقيقة 1323
مدرب الاتحاد يراقب أداء اللاعبين بمعسكر النمسا
مدرب الاتحاد يراقب أداء اللاعبين بمعسكر النمسا
منذ ساعة 1212
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق غدا 
منذ ساعة 1331
الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح
الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح
منذ ساعة 512
ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة
ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة
منذ ساعة 1311
الربيعة يحدد 3 خطوات ضرورية للقضاء على أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين (فيديو)
الربيعة يحدد 3 خطوات ضرورية للقضاء على أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين (فيديو)
منذ ساعة 1402