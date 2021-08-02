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ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة

منذ 9 دقائق
1115
ضبط مخالف لنظام البيئة يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة، من ضبط مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

منطقة مكة المكرمة
مخالف
فحم
الأشجار
القوات الخاصة للأمن البيئي
رائد المالكي

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......

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