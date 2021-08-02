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مواطن يتفاجئ بوجود رجل غريب بجانبه في السيارة طوال الطريق
منذ ساعتين
963
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التعليقات
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أحدث التعليقات
رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......
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