الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح

لندن (صدى):
تعرضت الملكة إليزابيث لموقف محرج خلال قضائها إجازتها الصيفية في بيت العصلات بقلعة "المورال" المتواجد على المرتفعات الاسكتلندية.
ومرت الملكة إليزابيث بعدد من السياح الأمريكيين الذي يستكشفون أرضي بـ "المورال" إلا أنهم فشلوا في التعرف عليها، وسأل "السائحين" الملكة عما إذا كانت تعيش في المنطقة.
وأجابت "الملكة إليزابيث" بأن لديها منزلًا قريبًا ليبادروها بسؤال آخر قائلين: "هل قابلت الملكة في أي وقت ؟"، لتجيب الملكة ضاحكة: "لا ولكن هذا الشرطي رأها من قبل".
وانتقل السياح مع الملكة إليزابيث بعد ذلك ولم يكن لديهم أي فكرة أنهم انتقلوا مع ملكة بريطانيا.