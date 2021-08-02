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الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح

منذ ساعة
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الملكة إليزابيث تتعرض لموقف محرج بسبب السياح

لندن (صدى):
تعرضت الملكة إليزابيث لموقف محرج خلال قضائها إجازتها الصيفية في بيت العصلات بقلعة "المورال" المتواجد على المرتفعات الاسكتلندية.

ومرت الملكة إليزابيث بعدد من السياح الأمريكيين الذي يستكشفون أرضي بـ "المورال" إلا أنهم فشلوا في التعرف عليها، وسأل "السائحين" الملكة عما إذا كانت تعيش في المنطقة.

وأجابت "الملكة إليزابيث" بأن لديها منزلًا قريبًا ليبادروها بسؤال آخر قائلين: "هل قابلت الملكة في أي وقت ؟"، لتجيب الملكة ضاحكة: "لا ولكن هذا الشرطي رأها من قبل".

وانتقل السياح مع الملكة إليزابيث بعد ذلك ولم يكن لديهم أي فكرة أنهم انتقلوا مع ملكة بريطانيا.

 

بريطانيا
السياح
الملكة إليزابيث
إجازة صيفية
المرتفعات الاسكتلندية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131489
منذ 57 دقيقة
تتبرطن عليهم هاالبريطانيه .. ياخليلها وياحليل قبعاتها .....

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أحدث التعليقات

ابو نيرسيان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
تتبرطن عليهم هاالبريطانيه .. ياخليلها وياحليل قبعاتها .....
ابو محمد 😎 ✍️
تفشانه .. ياحبيبتي ..
رااايق
عشان كذ في اليوم أصابات كورونا تصل 3000 ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا رقبته وفحموا راسه ..

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