معايير تساعدك على شراء سيارة مستعملة مناسبة

أميرة خالد (صدى):
يرغب العديد من الأشخاص بشراء سيارة من سوق السيارات المستعملة لأنها قد تكون الأنسب والأفضل من الناحية المادية؛ لذا فتوجد عدد من المعايير التي يجب أن يتبعها الشخص من أجل شراء سيارة مستعملة مناسبة له.
وتتضمن تلك المعايير ضرورة ملاحظة أن بعض السيارات التي قطعت مسافة أقل من غيرها في حاجة بعد وقت قليل لاستبدال الكثير من الأجزاء والقطع لاقتراب انتهاء عمرها الافتراضي أو لتعرضها للتلف لركنها فترة طويلة.
أما في حال السيارة الأخرى التي قطعت مسافة أطول تكون قد انتهت تقريباً من استبدال هذه القطع مما يعني أن الأولى ستكلف السائق أكثر مما يتوقع.
كما لا يقتصر تأثير توقف السيارة لفترة طويلة على المحرك فقط، بل إن علبة السرعات أيضًا تتأثر بذلك فيمكن أن تتضرر أجزاءه الداخلية تماماً مثل المحرك.
وتتأثر بعض السيارات أيضًا من التوقف الطويل مثل "الإطارات والبطارية وممتص الصدمات"، حيث نجد الإطارات قد تيبست وتلفت وانتهى عمرها الافتراضي، وممتص الصدمات قد يتجمد ويصاب بالصدأ مما يحد من أداء وظيفته.