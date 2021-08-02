5 أسباب تؤدي لإصابة الأطفال بـ"الأكزيما"

أميرة خالد (صدى):
يصاب بعض الأطفال أحيانا بمرض الأكزيما، وهناك عدة عوامل قد تؤدي لظهور هذا المرض، ومنها المواد المهيجة في بعض المنتجات، مثل الصابون، والشامبو، والمستحضرات، ومنتجات العناية بالشعر.
كما تؤدي الحرارة الزائدة في فصل الصيف والتعرق، وكذلك إصابة البشرة بالجفاف خلال فصل الشتاء إلى الإصابة بهذا المرض، لذلك ينصح بتدليك الطفل يوميًا بزيت جوز الهند أو زبدة الشيا المخفوقة أو حتى زيت اللوز في فصل الشتاء، و عدم المبالغة في ملابس الطفل في فصل الصيف.
وأكد الخبراء أن تناول الأم للقمح، ولبن البقرة، والجلوتين، والحمضيات، والقهوة وفول الصويا والمكسرات قد يؤثر على اللبن الذي يصل للطفل عند الرضاعة، لذلك يُفضل أن تتأكد الأم أن هذه الأشياء لا تؤثر على الطفل قبل أن تُقدم على تناولها، وذلك بحسب موقع" mamanatural".
كما تؤدي الحساسية من وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والغبار لظهور هذا المرض على الطفل، وينصح باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة أي غبار أو وبر قد يؤثر سلبًا على الطفل.