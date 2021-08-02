إيقاف اللاعب المصري عبدالرحمن مجدي بسبب "فتاة" في طوكيو

وكالات (صدى):
قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في مصر إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم بسبب "فتاة".
وأصدر اتحاد الكرة بيان قال فيه: "أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق".
وأضاف: "على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين".
واستكمل الاتحاد في بيانه: "انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا، ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة".
وقرر الاتحاد بعد عودته إلى القاهرة إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد.