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مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل

منذ 51 دقيقة
1274
مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل

عادل الحربي (صدى):
تحدث عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، عن كيفية تعامل جهات العمل مع الموظفين غير المحصنين.

وأوضح "الهويدي" أن التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف المنظمات وهذا يدل على جودة العمل وجودة الثقافة داخل المنظمة، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "لا أرى أنه سيكون هناك اجراءت مستقبلية تجاه أي موظف إلا في الحالات الطبية والصحية والعمل عن بعد، خاصة وأن وزارة الموارد البشرية أوجدت آليات عديدة للعمل".

وتابع: "في المستقبل القريب أن المجتمع سيكون محصن بالكامل سواء من مقيم أو مواطن".

 

الموارد البشرية
الموظفين
العمل عن بعد
الموظفين المحصنين
اجراءت

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......

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