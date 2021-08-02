نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ابن قرية بحائل ينضم لهيئة تدريس جامعة أمريكية شهيرة ويصبح زميل عمل لزوجة ‎الرئيس الأمريكي

منذ 45 دقيقة
1584
1
ابن قرية بحائل ينضم لهيئة تدريس جامعة أمريكية شهيرة ويصبح زميل عمل لزوجة ‎الرئيس الأمريكي

حائل (صدى):
سطر أحد أبناء قرية الغمياء بمنطقة حائل، الدكتور "زياد الشمري" نجاح جديد بانضمامه لأعضاء هيئة تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية نوفا الشهيرة بولاية فرجينيا.

وظهر "الشمري"، في مقطع فيديو وثقه أحد زملائه على حسابه بموقع "تويتر"، أكد انضمامه لهذه الهيئة سيصبح زميل عمل لـ"جيل"، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مؤكدًا أن "جيل" تدرّس في نفس المكان الذي سيدرّس فيه.

وقال الشمري خلال الفيديو: "لولا الله ثم وطني لما وصلت لما وصلت إليه"، موجها الشكر لوالديه، ولكل من وقف معه في رحلته العلمية.

يجدر الإشارة إلى أن "الشمري" حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، ومتخصص في الشؤون الأمريكية، كما يعد أول خليجي متدرب في الكونغرس الأمريكي عام 2018.

حائل
الرئيس الأمريكي

التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 429
منذ 33 دقيقة
يحمد ربه لو عاد للبلاد لاصبح بائع شاهي على الجمر والبلديه ستطارده اينما حل او ارتحل الجيل الحاضر ليس له نصيب مع الاسف خريجي جامعات كيفما اتفق متشبثين بالسلطه والتسلط ولم نجد من مخرجات تعليمهم سوى العطاله والبطاله وبائعي الشاي والكوفي في الشوارع اين 2030 هل سيبقون فيها ايضا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحسن بن علي الشريف
والله ابتلشنا بخرابيط وخرابيط فلانه الكويتية
عبدالله الناصر / حائل
يحمد ربه لو عاد للبلاد لاصبح بائع شاهي على الجمر والبلديه ستطارده اينما حل او ارتحل الجيل الحاضر ليس له نصيب مع الاسف خريجي...
**""'سهم'""**😊
حرب البسوس 😅😅😅
bayan
السلام عليكم كم عدد الطالبات في كل فصل
لللل
نفس المذهب ويعطون الخمس اللي تروح الي ايران

أخر الأخبار

معايير تساعدك على شراء سيارة مستعملة مناسبة
معايير تساعدك على شراء سيارة مستعملة مناسبة
منذ 50 ثانية 1018
5 أسباب تؤدي لإصابة الأطفال بـ"الأكزيما"
5 أسباب تؤدي لإصابة الأطفال بـ"الأكزيما"
منذ 7 دقائق 1117
القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود في مكة
القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود في مكة
منذ 9 دقائق 1157
القبض على عمالة مخالفة تخلط الكرمبو بزيت السيارات في مكة "صور"
القبض على عمالة مخالفة تخلط الكرمبو بزيت السيارات في مكة "صور"
منذ 14 دقيقة 1194
5 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم
5 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم
منذ 21 دقيقة 1171
مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل
مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل
منذ 25 دقيقة 1174
لاعب مغربي يفوز بذهبية في أولمبياد طوكيو
لاعب مغربي يفوز بذهبية في أولمبياد طوكيو
منذ 29 دقيقة 1199
الهلال يعتزم رفع عرض التعاقد مع بيريرا إلى 17 مليون يورو 
الهلال يعتزم رفع عرض التعاقد مع بيريرا إلى 17 مليون يورو 
منذ 40 دقيقة 1264
ابن قرية بحائل ينضم لهيئة تدريس جامعة أمريكية شهيرة ويصبح زميل عمل لزوجة ‎الرئيس الأمريكي
ابن قرية بحائل ينضم لهيئة تدريس جامعة أمريكية شهيرة ويصبح زميل عمل لزوجة ‎الرئيس الأمريكي
منذ 45 دقيقة 1584
شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة
شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1517