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السويدي مديرا للحدائق ببلدية موقق

منذ 15 ساعة
1411
السويدي مديرا للحدائق ببلدية موقق

عارف السويدي  (صدى):
صدر قرار رئيس بلدية محافظة موقق بمنطقة حائل المهندس نايف السليمان بتكليف الاستاذ مشعل بن سلامه السويدي مديراً لقسم وحدة الحدائق والتجميل ببلدية المحافظة موقق .

ويعد "السويدي" من الكفاءات المميزه في بلدية المحافظه.

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......

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